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Пошутить с губернатором
В Пермском Дворце молодежи стартовал IV Кубок КВН Губернатора Пермского края. В настоящее время КВН-движение в Прикамье является одним из самых развитых в России и одним из самых многочисленных молодежных движений региона, объединяющее наиболее активную и талантливую молодежь. Виктор Басаргин лично уделяет внимание развитию движения КВН, Кубок губернатора Пермского края проводится с 2013 года. Это событие происходит раз в году, когда на одной сцене встречаются самые яркие представители Школьной и Краевой лиги, Первой лиги и лиги "Старт" Чемпионата КВН Прикамья, лиги работающей молодёжи и официальной региональной лиги "Прикамье" ТТО "АМИК.
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