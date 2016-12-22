Пошутить с губернатором

В Пермском Дворце молодежи стартовал IV Кубок КВН Губернатора Пермского края. В настоящее время КВН-движение в Прикамье является одним из самых развитых в России и одним из самых многочисленных молодежных движений региона, объединяющее наиболее активную и талантливую молодежь. Виктор Басаргин лично уделяет внимание развитию движения КВН, Кубок губернатора Пермского края проводится с 2013 года. Это событие происходит раз в году, когда на одной сцене встречаются самые яркие представители Школьной и Краевой лиги, Первой лиги и лиги "Старт" Чемпионата КВН Прикамья, лиги работающей молодёжи и официальной региональной лиги "Прикамье" ТТО "АМИК.