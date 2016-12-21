250 жителей Пермского края пострадали от обморожений

По данным Территориального центра медицины катастроф с 1 ноября по 19 декабря в медучреждения с переохлаждениями и обморожениями обратились 253 жителя Прикамья. Из них одиннадцать детей. Чтобы избежать обморожения и переохлаждения, краевой минздрав рекомендует использовать многослойную одежду, утеплить голову и шею, где расположены сосуды, несущие кровь к голове. Перед выходом на улицу в холодное время года необходимо хорошо и плотно поесть. Не стоит употреблять алкоголь, который снижает ощущение холода и не дает прочувствовать, насколько вы замерзли. Также нельзя курить на морозе, так как при курении происходит сужение кровеносных сосудов и снижается кровоснабжение конечностей. Следует также отказаться от применения косметики, содержащей влагу.