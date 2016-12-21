Пермские сироты демонстрируют кулинарные таланты
В Перми проходит кулинарный фестиваль для детей-сирот "Рататуй". В нем примут участие ребята из Перми, Краснокамска, Чайковского, Лысьвы. Кулинарный фестиваль для детей-сирот - федеральный благотворительный проект, стартовавший в 2014 году. Проект дает возможность детям попробовать свои силы в профессиональном кулинарном мире, у них появляется желание стать поваром или кондитером, особенно когда наставниками на фестивале являются лучшие шеф-повара города, подающие пример мастерства и профессионализма.
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