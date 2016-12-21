Есть работа!
Центр занятости населения города подвел предварительные итоги работы за 2016 год. Окончательные данные будут собраны в январе 2017 года. На начало декабря городская служба занятости располагала 7157 вакансиями, из них 56,1% - по рабочим специальностям, 91% - с оплатой труда выше прожиточного минимума. Так, в ноябре самыми востребованными стали профессии строителя-монтажника, водителя, грузчика, лифтера, продавца, врача и фармацевта, главного инженера, технолога, мастера цеха. С начала года служба занятости трудоустроила 6216 человек, в том числе 3697 безработных.
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