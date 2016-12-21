Нерадивых управдомов оштрафовали за сосульки
В Перми нерадивых управдомов оштрафовали за плохую уборку снега во дворах. Так, административная комиссия Индустриального района рассмотрела 50 протоколов на управляющие компании. Те, кто оперативно отреагировал на замечания, получили предупреждение. Привлечены к ответственности управляющие компании: «Профи-Дом» - за снег и сосульки на крышах домов по улице Нефтяников, «ЭКВО» - за несвоевременную уборку снега во дворах по улице Космонавта Леонова, 50, улице Качалова, 17, улице Кавалерийской, 5. В целом сумма административных штрафов составила 280 тысяч рублей.
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