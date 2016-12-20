В Перми начинают работу новогодние ярмарки
Во всех районах Перми начали работать новогодние ярмарки. Здесь можно купить елочные игрушки, карнавальные костюмы, подарки ручной работы и изделия пермских мастеров народных промыслов. А также купить продукты для новогоднего стола – предприниматели предлагают мед, домашнее варенье, печатные пряники, конфеты и мясные деликатесы. Ярмарки, а их на территории краевого центра 22, открыты с 10:00 до 20:00.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
7 тысяч жителей Чернушки опасаются блокады
Рог изобилия: каким будет новый бюджет Перми?
Приставы нашли мать-алиментщицу в монастыре
Бензин купить не на что!
Ученики Мулянской школы приступили к занятиям
Обмануть государство не получится
Вербовщиков бандформирований выдворили из страны
Золотой голос Прикамья отмечает юбилей
«Город - это мы»: в Перми наградят победителей
В Перми посчитали бродячих собак
Добавить комментарий: