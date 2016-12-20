В Перми начинают работу новогодние ярмарки

Во всех районах Перми начали работать новогодние ярмарки. Здесь можно купить елочные игрушки, карнавальные костюмы, подарки ручной работы и изделия пермских мастеров народных промыслов. А также купить продукты для новогоднего стола – предприниматели предлагают мед, домашнее варенье, печатные пряники, конфеты и мясные деликатесы. Ярмарки, а их на территории краевого центра 22, открыты с 10:00 до 20:00.