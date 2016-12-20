7 тысяч жителей Чернушки опасаются блокады
В Чернушке около 7 тысяч жителей города, живущих за железной дорогой, которая объединяет старую часть города с новой, могут оказаться в блокаде. РЖД пытаются закрыть железнодорожные переезды, объясняя это опасностью возникновения аварий.
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