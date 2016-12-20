Рог изобилия: каким будет новый бюджет Перми?

Два десятка вопросов внесено в повестку дня пленарного заседания Пермской городской Думы. В числе первоочередных - утверждение проекта бюджета Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и прогнозного плана приватизации муниципального имущества. В рамках «Часа депутата» с докладом «О реализации программы капремонта» выступит замглавы администрации, начальник департамента ЖКХа Николай Уханов. Планируют депутаты внести изменения в ряд ранее принятых гордумой документов. В частности, касающихся Правил землепользования и застройки города Перми, порядка размещения и эксплуатации рекламных конструкций.