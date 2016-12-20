Приставы нашли мать-алиментщицу в монастыре

Судебные приставы обнаружили в монастыре Карагайского района женщину, которая оставила своих детей еще два года назад и все это время не выплачивала им алименты. Молодая женщина исчезла внезапно, никому не сообщив о своих планах. На руках у бабушки остались двое маленьких внуков.

В рамках работы по исполнительному производству было принято решение объявить должницу в розыск. В результате проведенных разыскных мероприятий установлено, что в настоящее время алиментщица находится в Обвинском Свято-Успенском женском монастыре, расположенном в одном из сел Карагайского района. У должницы было взято объяснение и вручено предупреждение об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.



На момент установления местонахождения неплательщицы сумма долга по алиментам составляла 60 тысяч рублей. У женщины еще есть шанс исправиться и очистить свою совесть не только перед Богом, но и перед своими дочерьми.