Бензин купить не на что!

Транспортная компания «Виктория», обслуживающая перевозки на муниципальных маршрутах Осинского района и Осинского городского поселения, а также Еловского района, предупредила местные власти о том, что вынуждена приостановить работу на маршрутах с 20 декабря. Руководство предприятия утверждает, что вынуждено принять такое решение, поскольку ПКГУП «Автовокзал» якобы незаконно удерживает денежные средства компании, в результате чего перевозчик не может приобретать ГСМ, запасные части, выплачивать зарплату, налоги. В реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещенном на сайте краевого минтранса, содержится информация о двух маршрутах, которые обслуживает ООО «ТК Виктория» – №688 «Пермь – Кукуштан – Оса» и №648 «Оса – Юго-Камск – Пермь».

