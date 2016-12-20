Ученики Мулянской школы приступили к занятиям
Учащиеся Мулянской школы приступили к занятиям. Краевой Роспотребнадзор выяснил, что лакокрасочные работы, в результате которых 30 учащихся и шесть учителей получили отравление, проводились с нарушениями. Было зафиксировано превышение норматива содержания диметилбензола и этенилбензола в 1,1–2,5 раза в воздухе в подвале, на втором и третьем этажах школы. Сейчас показатели пришли в норму. В прокуратуре Пермского района заверили, что проверка инцидента будет закончена на следующей неделе.
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