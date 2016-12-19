Обмануть государство не получится
Предпринимательница из Кизела пыталась обмануть государство. Получив субсидию, она решила потратить их по своему усмотрению. В 2014 году жительница Кизела подала в местный Центр занятости населения заявку об участии в программе по возмещению затрат на оборудование рабочего места для инвалида. В ведомстве она отчиталась, предоставив поддельные документы, из которых следовало, что она купила необходимое оборудование для трудоустройства работника с ограниченными возможностями здоровья - и получила субсидии в 90 тыс. рублей. Деньги дама потратила на себя, а рабочее место для инвалида и не думала обустраивать. Но о мошенничестве узнали и возбудили уголовное дело. Кизеловский суд признал женщину виновной и обязал выплатить штраф в 130 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу. На момент суда обвиняемая возместила ущерб, который причинила казне.
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