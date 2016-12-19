Вербовщиков бандформирований выдворили из страны

25 выходцев из стран Средней Азии, разделяющих идеи запрещенной в Республике Таджикистан организации «Джамаат Ансоруллох», выдворили из страны. Мужчины были задержаны краевыми ФСБ и МВД в ноябре текущего года в Березниках. В Прикамье они занимались поиском и вербовкой новых членов для участия в незаконных вооруженных формированиях на территории Афганистана, пояснили ранее в силовом ведомстве. Двое из задержанных являлись гражданами России, остальные - соседних государств. Березниковский районный суд двоих жителей привлек к ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, иностранных граждан оштрафовали за нарушение правил въезда, режима пребывания в стране с последующим выдворением. Защитники задержанных обжаловали решение районного суда. Однако Пермский краевой суд оставил апелляционную жалобу на постановление Березниковского суда без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения. Судебные приставы исполнили решение краевого суда, уроженцы стран Средней Азии были выдворены из страны. Напомним, в УФСБ России по Пермскому краю работает телефон доверия: 2-129-129.