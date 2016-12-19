Золотой голос Прикамья отмечает юбилей

Диктор радио и телевидения Пермской государственной телерадиокомпании «Т7», теперь ГТРК «Пермь», «Отличник радио и телевидения», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», почётный гражданин Перми Григо́рий Степа́нович Бараба́нщиков -отмечает 85-летний юбилей. Диктором на областное радио он был принят 65 лет назад. В 1959 году в Перми началось телевещание, и Григорий Степанович Барабанщиков стал ведущим первой телепередачи. В дальнейшем он был автором сценария и ведущим созданных по его инициативе передач «Рассказывают фотографии», «Третий звонок», телегазеты «С объективом по родному краю». Также вёл циклы авторских передач на областном радио: «Мгновения истории», «Без Вас победа досталась бы труднее», «Встретим утро», «Есть повод…», «Листок календаря» и многих других. Без преувеличения - легендарный ведущий теле- и радиопрограмм. Голос Григория Барабанщикова в Прикамье знают все.

Дорогой Григорий Степанович, Ваш голос продолжает звучать в эфире краевого радио, Вас помнят и любят коллеги и слушатели, Вы остаетесь «Золотым голосом Прикамья». Коллектив Государственной телерадиокомпании «Пермь» поздравляет Вас с днем рождения и желает здоровья, интереса к жизни и радости общения с дорогими людьми!