«Город - это мы»: в Перми наградят победителей
Торжественная церемония награждения победителей XVIII городского конкурса социально значимых проектов «Город-это мы» пройдет сегодня во Дворце молодежи. В этом году на участие в конкурсе был заявлен 331 проект в 15 номинациях. Грантовый фонд конкурса составил более 22,8 млн рублей. Победителями были признаны 134 проекта. Особенностями конкурса 2016 года стало введение двух новых номинаций. Номинация «История города в значимых событиях» нацелена на повышение интереса в городском сообществе к истории Перми, развитие и распространение краеведческих знаний среди населения. В номинации «Город счастливых людей» участвовали проекты, направленные на поддержание и развитие здорового образа жизни, поддержку семей с детьми, увеличение продолжительности активной жизни, поддержку горожан с ограничениями по здоровью, создание доступной среды для маломобильных групп населения, на правовую и социальную поддержку малоимущих. В течение года по 15 номинациям в Перми было проведено 936 мероприятий как локальных, так и общегородского уровня. Начало церемонии в 17 часов.
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