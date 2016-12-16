В Перми посчитали бродячих собак
В Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек подвели предварительные итоги уходящего года. На сегодня в Перми отловлено 1100 безнадзорных собак, всего в муниципальный приют поступило более 1400 животных. Новых владельцев обрели 625 собак. В этом году в учреждении прошла реорганизация: обновлен автотранспорт, набраны новые сотрудники, во избежание возможных проблем и перебоев с приготовлением корма для собак поставлены резервные мощности – еще один варочный котел. В 2017 году также планируется провести капитальный ремонт помещений приюта и увеличить затраты на закупку кормов. Руководство службы выражает благодарность всем неравнодушным горожанам за благотворительную помощь муниципальному приюту, волонтерам, которые оказывают содействие в содержании собак и в поиске новых владельцев.
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