Пермяков ждут морозные выходные. Температура воздуха ночью упадет до -27°С.По прогнозу Гидрометцентра РФ, в ночь на субботу, 17 декабря, будет до -19°С, днем синоптики обещают небольшой снег и потепление до -16°С. Ночь на воскресенье, 18 декабря, окажется холодной: до -27°С. Днем столбик термометра не поднимется выше -25°С.Напомним, из-за обширного и холодного циклона, регион ждут сильные морозы. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 15-22, а в отдельных районах – на 25 градусов ниже климатической нормы.