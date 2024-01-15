Святки: в Кудымкаре прошел фестиваль "Васильев вечер"

Наступила Страшная святочная неделя - время, когда на Руси было принято гадать. В Коми-Пермяцком этнокультурном центре в Кудымкаре прошел фестиваль "Васильев вечер", где тоже пытались заглянуть в будущее.В Коми-Пермяцком округе в Святки, сидя на волчьей шкуре на перекрёстке после полуночи, можно подслушать предсказание духов – чудов. Главное, не гадать одному.Зинаида Аникина, участница вокального ансамбля «Сударушки» Юсьвинского округа: «Обязательно надо чертить круг — круг кочергой, чтоб ни одной дырочки не было. В дырочку могут залезть чуды, вот это опасно. Могут утащить в прорубь, это бывало».По поверьям, чуды имеют черты человека и зверей. В святочный период эти персонажи якобы появляются в большом количестве, бедокурят и предвидят будущее людей.Татьяна Голева, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований — филиала Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук: «Чуды — это собирательный образ нечистой силы. Кроме этого, есть и другие наименования: шуликоны, коляны, кульпияны. Преобладает такой вариант у коми-пермяков, он вписывается в сложившиеся христианские народные традиции».В Коми-Пермяцком этнокультурном центре проходит ежегодный фестиваль «Василей рыт». Нынче в программе «Васильева вечера» святочные обряды представляют ансамбли Кудымкарского, Кочёвского и Юсьвинского округов. «Волшебный» туесок прибыл из Кочёвского округа. Он содержит предметы, которые предсказывают будущее. Запустим туда руку. Что первое попадется? Это сьӧктан — по коми-пермяцки, крючок для берестоплетения — обозначает успехи в труде.Гадания в «страшные вечера» от старого Нового года до Крещения особо вещие. Даже из бобов – пророческий расклад. Об исполнении желаний узнают, кидая пояс через левое плечо.Светлана Савченко, жительница г. Кудымкар: «Национальная культура — вот в этих вот обрядах, гаданиях, колядованиях».На творческих площадках дети мастерят чудные маски для колядок и свечи из вощины. По обычаю, желающие получают от ряженых «рыбу».Сколько рыбы попросишь, столько и лаптем по ягодицам получишь. В старину прятали репу в рукав или варежку и так шлёпали, а потом кидали в снег.Вера Мелехина, руководитель народного фольклорного ансамбля «Лымдорчача» Кочёвского округа: «Рождественская рыба», она счастливая. Кто купит и съест эту рыбу, то есть получит, постукают, будет в счастье жить целый год. Боюсь гадать, не хочу с этим связываться, это всё-таки не для верующих».Национальные орнаменты и шумные гулянья оберегают от чудов и бед. Мастер-класс по игре на полян, пу барабане и хозинвентаре даёт народный театр коми-пермяцкой песни «Вежалун» из Кудымкара.Обрядовая кухня. Кулич – символ новорождённого Христа – на сене, как в люльке в хлеву, и на белой скатерти, как свидетельстве чистых помыслов.Юлия Куликова, жительница г. Кудымкар: «Радость святых дней и традиции предков нужно обязательно передавать своим детям, чтобы они росли добрыми и порядочными людьми».Щедрый стол из дюжины блюд: кутья, рыбный пирог – черинянь, каша из полевого хвоща – пистиков, пельмени и прочая снедь. Строгий пост окончен, но объедаться не принято.Культовое блюдо Васильева вечера – юр-кок – в переводе с коми-пермяцкого, «голова» и «ноги». Обычно свиные, кабана или лося. Это рубленое мясо на кости 5 часов томится в печи.Полина Якимова, участница вокального ансамбля «Сударушки» Юсьвинского округа: «Чтобы год был очень добрый, хороший, чтобы все были здоровы, чтоб у всех было счастье".До ужина проводят обережные обряды. Например, стуча палками по стенам и заборам, три раза обходят всю усадьбу. Так гонят чудов и невзгоды подальше от своего хозяйства.В этноцентре Йожиль дед, местный Дед Мороз, со всеми у ёлки. Народ верит, скоро от разгула чудов всех освободит и очистит крещенская освящённая вода.