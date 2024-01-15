В Прикамье количество случаев заболевания коронавирусом превысило полмиллиона
В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
В пермском гипермаркете скончался мужчина
Из Перми в зону СВО отправится первая в новом году партия полезного груза
ТЮЗ получил официальное разрешение на ввод нового здания на улице Пермской
В МЧС дали рекомендации для желающих окунуться в крещенские купели
15 и 18 января Хохловка приглашает на гадания
В Прикамье подвели итоги ралли "Барда-2024"
В Лысьве будут судить закладчика наркотиков
В Перми ремонтировали магистральный водовод на ул. Чернышевского
В Перми назвали места, организованные для крещенских купаний
На пожаре в Прикамье погибли мужчина и женщина
Добавить комментарий: