В Прикамье удалось повысить доступность глазной хирургии для жителей края

Пермские врачи за этот год провели больше тысячи операций по поводу катаракты. Это в том числе стало возможным благодаря оказанию бесплатных услуг без госпитализации при проведении оперативных офтальмологических вмешательств по полису обязательного медицинского страхования. По словам специалистов, за счёт этого удалось повысить доступность глазной хирургии для жителей Прикамья, так как операции проводятся во всех глазных стационарах региона, а также в некоторых поликлиниках.

Анна Девяткова, заведующая офтальмологическим отделением №3 офтальмологического центра Краевой клинической больницы: "В 2023 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования совместно с министерством здравоохранении и медицинским организациями Пермского края возобновили оказание медицинский помощи по стационарозамещающим технологиям при проведении оперативных вмешательств по профилю офтальмология. Для этого нет необходимости сдавать анализы, как при госпитализации, достаточно направления специалиста-офтальмолога с места жительства из медицинской организации в ту медицинскую организацию, которая оказывает данный вид медицинской помощи".

В офтальмологическом центре краевой больницы рассказали, что в рамках амбулаторного лечения представлен широкий спектр лазерных операций на веках и слезных путях. Кроме этого, оснащение операционных и высокий профессиональный уровень врачей позволяют сократить сроки ожидания хирургического вмешательства, снизить стресс, связанный с больницей, а в пик подъемов заболеваемости ОРВИ сократить эпидемиологические риски. Удобство «хирургии одного дня» отмечают и сами пациенты.Сергей Толстиков: "Я нахожусь на суточном стационаре, это очень комфортно, приезжаешь, располагаешься в палате, отдыхаешь, а на следующий день делают операцию, после чего доктор осматривает, выдает рекомендации, выдает выписку, и на этом визит в больницу в этот раз заканчивается".