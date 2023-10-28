В Перми появился кот с искусственными лапами

Кот с искусственными лапами появился в Перми. И как оказалось, он не один такой.После ампутации всех лап, которые кот по имени Бальдр отморозил - начал осваиваеть титановые протезы. Вообще, говорит его хозяйка, пострадал кот сильно - буквально вмёрз в лёд, слава Богу, во время нашли.Бальдра поставили на искусственные лапы в конце сентября, а ещё есть Один - кот рыжей масти, который лишился двух конечностей, и по сути, стал первопроходцем, которому установили протезы. Результат можно оценить в движении.Изначально Один передвигался только по полу, потом со временем, начал постепенно осваивать высоты, забираясь всё выше и выше.Хозяйка кота рассказала, что когда у неё появился Один, долго думали, что делать, и ей подсказали, что в Новосибирске есть клиника, где занимаются установкой протезов.Ветеринарный врач-хирург, который делает такие операции, рассказал, что протезы выращивают на 3D-принтере, после чего имплантируют в повреждённые конечности.Сергей Горшков, ветеринарный врач-хирург: "Делается операция, суть которой ввести имплант в кость. Она срастается, и является естественным продолжением конечности животного".Что же касается Марины и её питомцев, которых у неё двенадцать - Один и Бальдр со всеми сдружились, и чувствуют себя весьма неплохо в большой компании. А вот будет ли она пополняться и дальше, покажет время, говорит хозяйка.