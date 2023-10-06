В День учителя в Прикамье наградили лучших в профессии

Лучшим учителям Прикамья по случаю профессионального праздника на сцене пермского Театра-Театра губернатор Дмитрий Махонин вручал премии от федерального и регионального правительства. Церемония прошла сразу после спектакля, на который были приглашены педагоги.

Анастасия Анисимова в 31-й гимназии преподаёт историю, обществознание и право. А тот момент, когда сама ещё будучи школьницей решила стать учителем - помнит хорошо.

Анастасия Анисимова, преподаватель истории, обществознания и права гимназии №31: "Моя замечательная учительница Людмила Владимирова Горшкова, как раз зародила во мне вот это желание - заходить в класс, улыбаясь, и вдохновляя своих ребят!"

Стаж Анастасии - почти 20 лет, успевает учитель многое - она призёр городских и краевых конкурсов профмастерства, руководитель семейного клуба, наставник и автор программ для своих начинающих коллег.

5 октября отмечается профессиональный праздник - День учителя, а ещё 2023 год объявлен президентом России Годом педагога и наставника. И вот сейчас - большая встреча тех, кто посвятил свою жизнь работе с детьми.

Это учителя со всего Пермского края, и место встречи - Театр-Театр. Традиционно педагоги собираются здесь каждый год, чтобы пообщаться, услышать поздравления, посмотреть спектакли и творческие номера.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "В этой цепочке - социально-экономического развития региона, страны, я считаю, в первую очередь стоит учитель. Он начало этой цепочки, без учителя ничего бы не состоялось!"

Важная часть события - церемония награждения лучших в профессии, лауреатов премий федеральных и региональных. Одной из первых на сцену поднялась Анастасия Анисимова, ей и другим учителям губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил учителям премии от Российского правительства, и поздравил виновников торжества.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Считаю, что пермское образование одно из лучших в стране, и во многом благодаря, как я уже сказал, вашему непростому труду. Хочу вам сказать человеческое спасибо за этот ваш труд!"

В итоге обладателями премии стали 49 учителей, и на сегодняшний день, это отметили и Дмитрий Махонин, и региональный министр образования и науки Раиса Кассина - развитие образования в крае является одним из приоритетных направлений. А это и поддержка педагогов, и развитие инфраструктуры - ремонт и строительство новых школ по всему краю.