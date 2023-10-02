В пермском лицее №3 состоялся военно-патриотический праздник
В пермском лицее №3 состоялся военно-патриотический праздник "Готовы Родине служить". Команды из 14 учебных заведений, в которых есть кадетские классы, соревновались в сборке-разборке автомата, стрельбе, отжимании и подтягивании. Во многих прикладных видах спорта без специальной подготовки было не обойтись. праздник в лицее прошел при активном участии Совета ветеранов Индустриального района. Это не первое совместное мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи.
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