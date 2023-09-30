Пермские кардиологи напоминают о важности профилактики болезней сердца
Ольга Касаткина, врач-кардиолог, заведующий приёмным поликлиническим отделением ФЦССХ им. Суханова: "В основном, у нас пациенты трудоспособного возраста страдают заболеваниями, гипертоническая болезнь распространена, старше 50 лет практически у каждого второго появляются, и инфаркты тоже в последнее время у нас, к сожалению, помолодели. И по статистике, 50% инфарктов, в принципе, можно было бы предотвратить, если бы пациенты вовремя обращались".
День сердца в Перми начали отмечать 20 лет назад по инициативе выдающегося кардиохирурга Сергея Суханова - основателя Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
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