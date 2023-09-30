Знаменитая ярмарка «Регионы России» продолжает работу в Перми

В Перми продолжает работу знаменитая ярмарка «Регионы России». К сезону холодов на выставке-ярмарке представлены натуральные шубы, теплые пальто и куртки. Для мужчин — дышащие изделия с контролем температуры. Ну, а для женщин — стильные модели любых размеров. Также с климат-контролем. Представлены на выставке также аксессуары. Ювелирные изделия с танцующими бриллиантами. Хит сезона — кожаные мини-сумки. Большим ассортиментом порадует выставка также дачников — для них работают прилавки с саженцами. В продуктовом секторе как деликатесы — рыба чавыча, икра. Так и традиционные товары. Белорусское мясо и сало. Перед покупкой можно не только посмотреть на товар, но и продегустировать. Выставка-продажа «Регионы России» будет работать в торговом центре «Гипер Виват» до 1 октября включительно.