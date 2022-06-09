В Перми ремонтируют сквер Павлика Морозова

К трехсотлетию Перми в краевой столице преобразятся суммарно 40 парков и скверов. Где-то работы уже завершились, а где-то в самом разгаре. Так, в Лёвшино, в Орджоникидзевском районе, идет масштабная реконструкция Сквера Павлика Морозова. Территория сквера Павлика Морозова стала одним из победителей прошлогоднего всероссийского голосования по благоустройству, набрав почти 7 тысяч голосов. По традиции, строительство на контроле у народных избранников Первый заместитель председателя Пермской Думы Наталья Мельник обращает внимание на сроки: впереди юбилей города.Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Я надеюсь, что территория станет местом притяжения. Моё предложение, чтобы там появились люди, которые занимаются продажей мороженого, кофе, мелких сувениров, воздушных шариков, чтобы можно было в прокат взять самокаты или велосипед. Чтобы как можно больше было всего, что интересует наших жителей".Меньше километра вглубь по улице Щербакова еще один сквер — у ДК Пушкина. В прошлом году здесь появились пешеходные дорожки и скамейки для отдыха. Даже спустя время подрядчик уделяет особое внимание чистоте.Сегодня Орджоникидзевский район — один из самых зеленых в Перми. Здесь насчитывается 20 парков и скверов. Большая часть из них отремонтирована за последние годы.Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "Мы практически отремонтировали всё зелёное хозяйство. И сейчас уже стоит задача идти дальше, чтобы в Орджоникидзевском районе появлялись новые парки, скверы".Для этого районная администрация привлекает к строительству также предприятия. Силами местного завода планируется благоустройство сквера у ДК «Искра» на улице Веденеева.Сегодня здесь уже есть небольшой сквер, посвящённый Юрию Гагарину. В будущем рекреационную зону планируется расширить. Для жителей создадут удобную территорию для прогулок, а также установят новые арт-объекты.Всего к трехсотлетию в Перми планируется отремонтировать порядка 40 парков, в том числе и Сквер Павлика Морозова.