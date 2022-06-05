В Перми отметили День эколога
5 июня российские экологи отмечают свой профессиональный праздник. В рамках Дня эколога 3 и 4 июня на пермской эспланаде состоялся экофест «Природа города», а в Черняевском лесу провели субботник, на котором пермяки убрали мусор, валежник и ветки на рекреационном участке. 5 июня в Перми прошел экологический велопробег «Счастье вдоль рек» - участники велопробега учились фиксировать свалки и другие экологические нарушения на берегах малых рек, узнали, как решать такие вопросы.
Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечается во многих странах. Этот праздник был установлен в 1972 году, чтобы обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду. Учреждение и проведение Дня эколога в России подчёркивает важность профессиональной деятельности государственных природоохранных учреждений всех уровней, неправительственных экологических организаций и всех, кто способствует сохранению природы и окружающей среды.
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