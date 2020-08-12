Цветы завянут, а доброе дело останется навсегда. Пермские молодожёны устроили благотворительную свадьбу. Александр и Надежда попросили всех гостей вместо цветов приносить игрушки. Их передали тяжелобольным детям в фонд «Дедморозим». Александр и Надежда познакомились в 2018 году на работе. Сначала просто общались, потом первое свидание и наконец - свадьба. 55 гостей, ровно столько же подарков. После свадьбы молодожёны принесли их в штаб «Дедморозим». Координаторы фонда планируют передать подарки мальчишкам и девчонкам за смелость во время прохождения лечения и обследований.

Новый вид благотворительности с каждым годом становится все популярнее. В августе 2019 В Перми состоялась необычная свадьба Яны и Дмитрия Ноздрачевых. Им гости вместо букетов дарили подгузники и бумажные полотенца. Так, новоиспеченная семья решила помочь пациентам пермского детского онкоцентра. Подопечные фондов «Берегиня» и «Дедморозим» получили десятки упаковок с подгузниками.

Улыбки детей и их родителей - все это благодаря тем людям, которые решили в день своей свадьбы сделать счастливее не только себя, но и кого-то еще. В «Дедморозим» семью Чистоусовых и гостей, которые поддержали добрую идею, благодарят и желают Надежде и Александру счастливых лет совместной жизни.