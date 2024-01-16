В саду Миндовского рубят тополя
Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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В Прикамье легковушка врезалась в автобус. Погибли три человека
Отписки не греют. Жители Индустриального района жалуются на холодные батареи
В Перми стартуют гастроли театра "Сатирикон"
Службе социальных участковых в Прикамье исполнилось пять лет
Первый спектакль на новой сцене ТЮЗа зритель увидит 1 февраля
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