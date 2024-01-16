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МЧС: в Прикамье ожидается метель
В ГУ МЧС рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
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