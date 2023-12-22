За сутки мошенники обманули четверых жителей Прикамья
Только за прошедшие сутки на удочку злоумышленников попались четверо жителей Прикамья. И лишь в одном случае сотрудница банка убедила пожилую женщину в том, что ее пытаются обмануть. Остальные три потерпевшие в возрасте от 70 до 89 лет в общей сложности отдали мошенникам порядка 600 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, аферисты даже вызывают и оплачивают своим жертвам такси до банка, чтобы они могли снять деньги со своих счетов для последующей передачи их курьеру.
Стражи порядка призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы родственников, друзей, знакомых.
"Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник. Помните, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам", - рекомендуют в ГУ МВД России по Пермском краю.
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