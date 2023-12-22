Пермскому органу исполняется 20 лет

В Пермской филармонии стартовал концертный цикл, посвященный юбилею пермского органа. В этом году инструменту исполняется 20 лет.Единственный, кому вход сюда открыт всегда, - хранитель органа и, можно сказать, его отец — Михаил Копельников. Он участвовал в строительстве «короля инструментов», 20 лет ухаживает за ним и намерен быть рядом столько, на сколько хватит сил.Михаил Копельников, хранитель органа, заслуженный артист РФ: "300-400 лет, то есть это еще нашим потомкам останется, внукам и правнукам".Кстати, слово "орган" немецкое и у них оно — женского рода. Но в России «король инструментов» всегда "мужчина". Официально — впервые для публики пермский орган зазвучал 23 декабря 2003 года.С тех пор он участвовал в сотнях сольных концертов и кому только не аккомпанировал.Из экзотики, к примеру, — китайская сона. А однажды выступал даже мастер художественного свиста. Сыграть на пермском органе в свое время выпала честь даже нашей коллеге — журналистке Марине Печеновой.За 20 лет в Перми стало признаком хорошего тона посещать органные концерты. С каждым годом слушателей у пермского органа становится все больше и больше.Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии: "Зал, конечно, всего на 400 мест, но благодаря новейшим технологиям органный фестиваль, который известен абсолютно во всем мире — стали участниками 400 тысяч зрителей, благодаря виртуальному концертному залу, и 40 стран мира".А это младший брат пермского органа, но не по возрасту, а по размеру. Этот инструмент ровесник своего большого родственника. Его подарили пермской филармонии как бонус к дорогостоящему заказу. Все эти годы он ездит с концертами по городам Прикамья.Поздравить пермский орган с днем рождения пожелали многие звезды классической сцены, в том числе и оперная дива Венера Гимадиева.Короля инструментов чествуют серией концертов, которые проходят при поддержке краевого минкульта. Два ближайших - рождественские — 25 декабря и 6 января.