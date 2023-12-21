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В пермском аэропорту возведут семиэтажный командно-диспетчерский пункт
Площадь нового семиэтажного здания составит около полутора тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте учреждения. В новом здании будут размещены помещения для диспетчеров управления воздушным движением и руководителя полетов, помещения для технологического оборудования и инженерного обеспечения, службы метеорологов, а также комнаты отдыха и психофизиологической разгрузки.
В рамках проекта планируется демонтировать существующее здания КПП, ограждения территории, искусственных покрытий, а также вынос существующих инженерных сетей из-под пятна застройки. Также предусматривается реконструкция взлетно-посадочной полосы, соединительной рулежной дорожки, светосигнального оборудования, перрона, освещения, объектов электроснабжения и техобслуживания воздушных судов.
Ожидается, что после реконструкции аэропорт сможет принимать дальнемагистральные самолеты, тяжелые грузовые самолеты и вертолеты типа Ми-8.
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