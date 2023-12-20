В Прикамье на президентских выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

В Пермском крае на президентских выборах (15,16 и 17 марта) будет применяться дистанционное электронное голосование. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия России.Для того чтобы проголосовать дистанционно – жителям Пермского края будет необходимо с 29 января по 11 марта подать соответствующую заявку на портале «Госуслуги», а в дни выборов проголосовать при помощи любого устройства с доступом в Интернет.В единый день голосования в сентябре 2023 года избиратели Пермского края проявили большой интерес к онлайн голосованию: из тех, кто подал заявки - проголосовали 86%. То есть все, кто заявлялся на ДЭГ, делали это добровольно и осознанно. Тем самым Пермский край вошел в число регионов с высокой явкой на ДЭГ. А в ноябре 2023 года в Прикамье проходило тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По числу заявившихся и проголосовавших в ходе тестирования Пермский край вошел в число лучших регионов по стране, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.