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В Прикамье снято ограничение на движение грузового транспорта по федеральным трассам
Ранее министерство транспорта Пермского края сообщало об ограничении движения грузовиков по федеральным трассам М7 «Волга» (подъезд к Перми) и Р-242 «Пермь-Екатеринбург» (с 9 по 160 км) до 10 утра 5 декабря. Сообщение о продлении этого срока не поступало.
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