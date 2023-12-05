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В Прикамье снято ограничение на движение грузового транспорта по федеральным трассам →
В Перми открылся медицинский центр "Баланс здоровья"
Александр Ефремов, врач высшей квалификационной категории, реабилитолог, физиотерапевт: "На сегодняшний день чётко мы понимаем, что чем раньше человек после травмы или заболевания обращается за восстановлением, тем результаты лечения становятся более эффективными".
Акцент делается на лечении пациентов без операции и таблеток. Помогает в этом врачам клиники полный спектр медицинского оборудования международного класса. Среди них пока единственная в Перми инновационная ортопедическая система «Robospine».
Алексей Гендлер, управляющий медицинского центра «Баланс здоровья»: "При межпозвонковых грыжах. Уникальный аппарат для того, чтобы нам вылечить пациента без операций".
Всего в клинике более 20 единиц современного физиотерапевтического оборудования. С их помощью привычное качество жизни помогли вернуть уже более 1000 прикамцев.
В центре принимают пациентов любого возраста, и предварительных направлений не нужно. Все обследования и анализы проведут на месте.
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