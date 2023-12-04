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Ультраполярное вторжение: в Прикамье создан оперативный штаб по ЖКХ
По словам губернатора, коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Проводятся проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности на случай возможных происшествий.
"Работа штаба – на контроле краевого министерства ЖКХ. Отопление, свет, газ, вода – в такую сложную погоду нужно стараться обходиться без отключений", - сообщил Дмитрий Махонин.
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