Прокуратура нашла нарушения в уборке снега в центре Перми

В Перми прокуратура нашла нарушения в уборке снега в центре города. Как показала проверка, ул. Героев Хасана, Куйбышева, Южная дамба, бульвар Гагарина, Максима Горького, 25 Октября, Белинского, Чернышевского, дорога вокруг площади Карла Маркса и прочие объекты не чистятся от снега, в том числе подходы к пешеходным переходам. Прокурор Свердловского района внес представление заместителю главы администрации Перми.
Тем временем горожане продолжают выкладывать в сеть подборки фото и видеосвидетельств отсутствия уборки пермских улиц. Например, пешеходный переход на ул. Революции - здесь неубранный снег превратился в гигантскую лужу.
На лестнице между Петропавловской и Якуба Колоса не видно ступеней.
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