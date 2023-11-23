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В Губахе стартовал комплексный капремонт восьми многоквартирных домов
Комплексный капитальный ремонт - это, когда берутся, например, не только за крышу, ну, а фасад и фундамент, когда-нибудь потом, это всё и сразу. Более того, в зданиях запланирована установка индивидуальных тепловых пунктов с общедомовыми приборами учёта.
Все работы выполняются в рамках соглашения между Фондом капитального ремонта, правительством края, предприятием «Метафракс Кемикалс» и администрацией Губахинского округа.
Николай Лазейкин, глава Губахинского округа: "Придаёт совсем другой облик городу. Мы говорили на эту тему, в правительстве и везде, о том, что лицо любого города - это ухоженные и приведённые в нормативное состояние дома".
Если говорить о многостороннем соглашении, оно заключается уже второй раз. Ранее в Губахе комплексно отремонтировали 26 домов на центральных улицах. Жители результаты оценили.
Елена Коротких: "Квартира у нас угловая. После проведения работ с утеплением фасада в квартире стало заметно теплее, нормализовалась влажность в квартире".
Суть в том, что строители используют при ремонте фасада панели на основе базальтовой минеральной ваты. Специалисты говорят о нескольких плюсах такой систем, например, долговечности и огнестойкости.
Валентина Ашарова, инженер отдела градостроительства управления строительства и ЖКХ администрации Губахинского округа: "Фасад получается вентилируемый, и очень качественно подрядные организации относятся к своим работам - обшивают фасады".
На все выполненные работы действует гарантийный срок - пять лет, в течение которых исполнители несут ответственность. Если же будут выявлены какие-либо дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счёт.
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