В Губахе стартовал комплексный капремонт восьми многоквартирных домов

В Губахе начали капитальный ремонт сразу восьми многоквартирных домов. 26 уже привели в порядок. К обновлению зданий подошли основательно. Работа на чердаке в самом разгаре - капитальный ремонт подразумевает обновление от и до. В планах установка металлического настила, отделка вентиляционных каналов, укладка утеплителя, замена стропильной системы. В Губахе продолжается комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов. В планах этого и следующего годов - обновление восьми строений, расположенных в районе сквера Победы.Комплексный капитальный ремонт - это, когда берутся, например, не только за крышу, ну, а фасад и фундамент, когда-нибудь потом, это всё и сразу. Более того, в зданиях запланирована установка индивидуальных тепловых пунктов с общедомовыми приборами учёта.Все работы выполняются в рамках соглашения между Фондом капитального ремонта, правительством края, предприятием «Метафракс Кемикалс» и администрацией Губахинского округа.Николай Лазейкин, глава Губахинского округа: "Придаёт совсем другой облик городу. Мы говорили на эту тему, в правительстве и везде, о том, что лицо любого города - это ухоженные и приведённые в нормативное состояние дома".Если говорить о многостороннем соглашении, оно заключается уже второй раз. Ранее в Губахе комплексно отремонтировали 26 домов на центральных улицах. Жители результаты оценили.Елена Коротких: "Квартира у нас угловая. После проведения работ с утеплением фасада в квартире стало заметно теплее, нормализовалась влажность в квартире".Суть в том, что строители используют при ремонте фасада панели на основе базальтовой минеральной ваты. Специалисты говорят о нескольких плюсах такой систем, например, долговечности и огнестойкости.Валентина Ашарова, инженер отдела градостроительства управления строительства и ЖКХ администрации Губахинского округа: "Фасад получается вентилируемый, и очень качественно подрядные организации относятся к своим работам - обшивают фасады".На все выполненные работы действует гарантийный срок - пять лет, в течение которых исполнители несут ответственность. Если же будут выявлены какие-либо дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счёт.