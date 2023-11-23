Глава Перми встретился со студентами Высшей школы экономики

Глава Перми Эдуард Соснин встретился со студентами Высшей школы экономики - вуза, который окончил он сам. Встреча началась с презентации настоящего и будущего Перми, а продолжилась ответами на конкретные вопросы. О преображении города в год 300-летия, о том, что сделано и еще предстоит, будущем развитии города, в том числе — экономическом. Одной из тем стала креативная индустрия, которую многие молодые экономисты считают точкой для приложения собственных сил.Михей Салимгареев, студент 2 курса НИУ ВШЭ-Пермь: "Я понимаю взаимодействие бизнеса и в целом креативных идей творчества. В основном это связано с молодежью и то, как можно любую творческую идею монетизировать".Сегодня в Перми в креативной экономике заняты более 20 тысяч предпринимателей. Приоритет — сфера IT, наиболее известными пермскими компаниями являются «Промобот», разработчики компьютерных игр «Танки Онлайн», и «Мортешка». Помощь таким предприятиям оказывается через создание отдельных площадок, комплекса мер поддержки, в том числе налоговых. В таких условиях пора выходить на новый уровень, считает глава Перми.Эдуард Соснин, глава Перми: "Когда в словосочетании креативная экономика начинает превалировать слово экономика и когда все понимают, кто этим занимается, что на этом можно зарабатывать, и дальше они начинают друг с другом конкурировать за клиента, и когда начинает работать механизм экономический, который вы здесь изучаете, тогда как квантовый скачок происходит, то есть качество иное, развитие".