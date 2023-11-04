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Новый лечебный корпус открыли в Чердыни
Наталия Козлова, главный врач Чердынской районной больницы: "Оборудование у нас пришло новое полностью, нам поступили УЗИ-аппараты, абсолютно новые, рентген кабинет, плюсом к нему идет — у нас никогда не было маммографа, будет свой нынче".
Строительство корпуса шло два года. Стоимость больше 600 млн рублей.
Получать медицинские услуги в лечебном корпусе смогут все жители Чердынского округа. Больше 18 тысяч взрослых и детей.
Есть в педиатрическом отделении также комната отдыха маленьких пациентов. Что примечательно: имеется смотровое окно прямо из палаты для наблюдений за своим ребенком.
Для стационарного отделения рассчитан целый этаж. Вместимость 50 коек на взрослых и детей. В педиатрическом отделении условия созданы, в том числе, и для родителей.
В Прикамье создаются все условия для получения качественной медпомощи вне зависимости от места проживания. Как отмечает губернатор Дмитрий Махонин, за последние три года региону удалось достичь результатов в развитии медицинской инфраструктуры. В крае построено 15 крупных объектов здравоохранения — в Сиве, Полазне, в том числе в Чердынском округе.
Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "В начале этого года здесь был введен в Ныборе объект, порядка 80 млн рублей. Но понятно, любой объект невозможен без кадров, поэтому на этой территории действует кадровая программа. Ежегодно в течение двух лет сюда приходят медработники до 8 человек".
А значит, теперь жителям Чердыни не придется тратить время и силы на поездки в Соликамск или Пермь. Теперь получить консультацию узких специалистов или пройти лечение они смогут в родном городе.
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