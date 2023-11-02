Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
В выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.
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