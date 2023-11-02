← 4 ноября в Перми покажут свето-музыкальное шоу "Музы разных народов"
Юрий Лапшин: "Я организую пространство"
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги
← 4 ноября в Перми покажут свето-музыкальное шоу "Музы разных народов"
|
28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
04.10.2023 в 16:22
19.07.2023 в 11:50
22.06.2023 в 19:35
29.05.2023 в 10:14
23.04.2023 в 14:42
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
В пермских музеях подорожали билеты
Юрий Лапшин: "Я организую пространство"
4 ноября в Перми покажут свето-музыкальное шоу "Музы разных народов"
В Перми вручили награды участникам СВО
В Перми задержали двух мужчин, которые сдавали телефонные номера в аренду мошенникам
В Прикамье к «Ночи искусств» присоединятся более 40 учреждений культуры
В Егошихинском некрополе прошел «Урок мужества»
В краевом правительстве подвели итоги проекта "Комфортная медицина"
Сквер на улице Генерала Черняховского в Перми должны доделать весной 2024 года
В Воронеже состоялся первый полет нового пассажирского самолета "ИЛ-96-400М"
Пермский край поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России
Пермская учительница стала второй вице-мисс на международном конкурсе красоты
Танец косолапого попал в объектив фотоловушки заповедника
Умер попавший в ДТП футболист "Амкара"
Возле села Лобаново в результате ДТП погиб пешеход
На эспланаде начали собирать главную городскую ёлку
Совы все чаще прилетают в Пермь за едой
В Прикамье растет число самозанятых
В Перми вводятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах
В центре Перми вновь расширили территорию платной парковки
В Пермском крае немного потеплеет
Жителям дома на Чехова, 20 в Перми удалось запечатлеть на видео белку-скалолаза
В гостинице "Урал" в Перми состоялся ежегодный форум "Пермь-Восток"
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
4 ноября в Перми покажут свето-музыкальное шоу "Музы разных народов"
В Перми вручили награды участникам СВО
В Перми задержали двух мужчин, которые сдавали телефонные номера в аренду мошенникам
В Прикамье к «Ночи искусств» присоединятся более 40 учреждений культуры
В Егошихинском некрополе прошел «Урок мужества»
В краевом правительстве подвели итоги проекта "Комфортная медицина"
Сквер на улице Генерала Черняховского в Перми должны доделать весной 2024 года
В Воронеже состоялся первый полет нового пассажирского самолета "ИЛ-96-400М"
Пермский край поучаствовал в самом масштабном событии в истории газификации России
В Перми прошла первая метель
Добавить комментарий: