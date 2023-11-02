4 ноября в Перми покажут свето-музыкальное шоу "Музы разных народов"
Сергей Иванов, организатор свето-музыкального шоу "Музы разных народов": "Мы постарались собрать различные музыкальные культуры на одной сцене. При этом рассказаь слушателю об этих музыкальных культурах современным, доступным для них языком эстрады, современной электронной музыки. И именно поэтому, помимо представителей национальных культур у нас принимают участие профессиональные музыканты".
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