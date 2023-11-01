На эспланаде начали собирать главную городскую ёлку
Ледовый городок в этом году будет посвящен русским сказкам. В рамках комплекса планируется построить 9 горок. Самыми высокими из них станут горки ««Царевна Лебедь», «Избушка на курьих ножках», «Чудо-юдо рыба-кит» – их высота составит 3 метра. Также в городке появятся двухметровые горки «Шамаханская царица» и «Золотой петушок». Маленькие посетители парка смогут покататься на горках «Золотая рыбка», «Белка песенки поёт», «Конёк-Горбунок» и «Молодильные яблочки» высотой 1 метр. Кроме того, в городке будет установлена покатушка «Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой…». Также в ледовом городке разместятся скульптуры для фотографирования «Кощей Бессмертный» и «Баба Яга». Ещё посетители смогут сделать фото со скульптурами «Птица Сирин», «Птица Алконост» и «Птица Гамаюн».
Предполагается, что ледовый комплекс начнёт работу в конце декабря.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Совы все чаще прилетают в Пермь за едой
В Прикамье растет число самозанятых
В Перми вводятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах
В центре Перми вновь расширили территорию платной парковки
В Пермском крае немного потеплеет
Жителям дома на Чехова, 20 в Перми удалось запечатлеть на видео белку-скалолаза
В гостинице "Урал" в Перми состоялся ежегодный форум "Пермь-Восток"
За последние 9 месяцев телефонные мошенники обманули почти 8 тысяч жителей Прикамья
Число самозанятых в Прикамье достигло более 135 тысяч человек
В администрации Перми прошли «нулевые чтения» бюджета города на ближайшие три года
Добавить комментарий: