На эспланаде начали собирать главную городскую ёлку

В центре Перми на эспланаде с утра начали собирать главную городскую ёлку. Место монтажа уже огородили, смонтирован нижний ярус. К 15 декабря главный новогодний символ должен предстать в законченном виде.Ледовый городок в этом году будет посвящен русским сказкам. В рамках комплекса планируется построить 9 горок. Самыми высокими из них станут горки ««Царевна Лебедь», «Избушка на курьих ножках», «Чудо-юдо рыба-кит» – их высота составит 3 метра. Также в городке появятся двухметровые горки «Шамаханская царица» и «Золотой петушок». Маленькие посетители парка смогут покататься на горках «Золотая рыбка», «Белка песенки поёт», «Конёк-Горбунок» и «Молодильные яблочки» высотой 1 метр. Кроме того, в городке будет установлена покатушка «Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой…». Также в ледовом городке разместятся скульптуры для фотографирования «Кощей Бессмертный» и «Баба Яга». Ещё посетители смогут сделать фото со скульптурами «Птица Сирин», «Птица Алконост» и «Птица Гамаюн».Предполагается, что ледовый комплекс начнёт работу в конце декабря.