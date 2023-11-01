Возле села Лобаново в результате ДТП погиб пешеход
"По трассе Пермь-Екатеринбург двигался автомобиль УАЗ под управлением водителя 1953 года рождения. На 4-м км трассы водитель допустил наезд на пешехода 1973 года рождения, который по предварительной информации переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии пешеход получил травму не совместимую с жизнью. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировал Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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