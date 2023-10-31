В Перми на пожаре спасли 8 человек

Сегодня ночью, в 00:30, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Коминтерна в Перми. К месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства МЧС в количестве 20 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии первых подразделений было установлено, что происходило горение в квартире на седьмом этаже."Огнеборцы 5 пожарно-спасательной части в составе звена газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели по лестничному маршу на свежий воздух 8 человек, в том числе одного ребенка. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 19 человек. Пожар ликвидирован в 00:49 на площади 30 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.