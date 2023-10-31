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В Перми на пожаре спасли 8 человек
"Огнеборцы 5 пожарно-спасательной части в составе звена газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели по лестничному маршу на свежий воздух 8 человек, в том числе одного ребенка. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 19 человек. Пожар ликвидирован в 00:49 на площади 30 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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