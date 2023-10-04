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Сегодня утром в Прикамье проверят систему оповещения
Оповещение и информирование населения будет проведено через СМИ, посредством Интернет-ресурсов и на телевизионном канале «Россия-1» после включения сирен с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут замещением 10-ти программ Первого мультиплекса теле-, радиотрансляционных станций Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) с доведением речевого сообщения.
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