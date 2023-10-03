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Многодетным семьям Перми предоставят участки в черте города
Ранее в собственность муниципалитета перешли земельные участки в посёлке Красный Восход возле Усть-Качки, они также будут распределены между многодетными семьями.
Сейчас проводятся межевание и регистрация, нужно будет создать необходимую инфраструктуру - как минимум, сделать дороги и провести электричество. После этого участки будут готовы к распределению.
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