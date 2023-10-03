В Прикамье зарядили дожди

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"Самый теплый день на неделе ожидается 5 октября: ночью +8...+13, в Перми около 12, днём +11...+16, в Перми около +15. Резко похолодает в ночь на пятницу. 6 октября температура ночью ожидается от +3..+8, в Перми около +6, днем +10...+15, в Перми около +13. Пик похолодания придется на начало следующей недели, но это похолодание не будет долгим, во вторую половину недели температурный фон снова повысится, осадков станет меньше", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского ЦГМС.
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